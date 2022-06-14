На ПК свежие патчи для Resident Evil 2, 3 и 7 встретили с негативом

Ночью Capcom выпустила некстген-версии сразу трёх своих игр — Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. Однако на ПК не все оказались довольны нововведениями. Причин этого несколько:

Повысились системные требования: раньше игры работали на видеокарте GTX 760, ОС Windows 7 и 8 с DirectX 11, а теперь требуется минимум GTX 960, Windows 10 и DirectX 12.

Часть модов просто перестала работать — включая VR-режимы.

Больше всего, конечно, недовольны владельцы и без того слабых ПК — то, что у них до этого работало, теперь попросту не может даже запускаться. Вряд ли процент таких людей велик, однако в целом ситуация кажется чуть абсурдной. Почему не сделать отдельные версии с трассировкой лучей — как было с Metro: Exodus?

На консолях, кстати, тоже не всё хорошо: в режимах с трассировкой лучей производительность скачет от 30 до 60 FPS, поэтому никакой стабильности без дисплея с поддержкой переменных частот не добиться. А без рейтрейсинга возникают ужасные отражения с шумом.

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В общем, пока релиз оказался спорным. В Steam негативных отзывов прибавилось, но они пока не успели повлиять на общую оценку хорроров.