Дети на первых кадрах финала четвёртого сезона «Очень странных дел»
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Скоро выйдет вторая часть четвёртого сезона «Очень странных дел». В честь этого Netflix выложил несколько первых кадров из неё — на изображения попали главные герои.
Всего было выложено шесть кадров. На первом можно увидеть Бреннера с Одиннадцать, на второй кадр попали Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл. Также есть фото со Стивом и Нэнси.
Главные роли сыграли Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Джо Кири, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер и другие. Создателями шоу выступают братья Даффер.
Вторая часть «Очень странных дел» выйдет на Netflix 1 июля. Также у шоу будет пятый сезон. Он станет финальным. Скорее всего, его выход стоит ждать лишь летом следующего или 2024 года.
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