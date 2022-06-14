Эксперты сравнили ремастер и ремейк The Last of Us

Digital Foundry в свежем ролике сравнила ремастер (PS4) и ремейк (PS5) The Last of Us, показав, какие масштабные изменения произошли в игре.
При этом важно отметить, что большая часть первого ролика ремейка посвящена кинематографическим сценам — в ремастере они были предзаписаны, тогда как в ремейке работают в реальном времени. В реальности ремастер выглядит не настолько хорошо, насколько может показаться из этого сравнения.
Бостон
Та же сцена, но с более близким взглядом на окружение:
Университет
В Digital Foundry обращают особое внимание, насколько лучше стали анимации — и лицевые, и тела в целом. Персонажи ведут себя намного живее. Хотя в целом, конечно, ролики воссозданы буквально один к одному.
Особенно много внимания уделили поведению глаз.
Однако пока есть одно большое «но»: игра явно создаётся на базе The Last of Us: Part 2 — показанные в первом ролике футажи воспроизводятся в разрешении 1440р. При этом никакого глобального технического прыжка не свершилось, поэтому чисто технически игра выглядит так, что она без проблем должна работать на PS4.
Сравнение других локаций и катсцен
Ролик DF
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