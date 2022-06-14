Будущее Assassin's Creed раскроют в сентябре

Ubisoft в праздничном ролике в честь 15-летия Assassin's Creed объявила, что представит будущее франшизы во время специального мероприятия.

Пока неизвестно, что конкретно ждёт фанатов, но на мероприятии наверняка покажут новую игру под рабочим названием Rift. По данным из сливов, главным героем выступит известный по «Вальгалле» Басим, а геймплей будет ориентирован на скрытное прохождение. Местом действия станет Багдад.

Вдобавок могут подробнее рассказать про Assassin's Creed Infinity — это нечто вроде платформы франшизы, где должны выпускать разные проекты по вселенной. Однако до сих пор публика не особо понимает, как это всё будет работать. По слухам, в AC Infinity хотят включать и ремейки классических игр серии.