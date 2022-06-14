Появились первые кадры мрачного «Пиноккио» от Гильермо дель Торо
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Появились первые кадры кукольного мультфильма «Пиноккио», режиссёром и сценаристом которого выступил Гильермо дель Торо. Их предоставил американский журнал Vanity Fair.
На изображениях можно увидеть самого Пиноккио, его создателя Джеппетто и других героев. В целом мультфильм выглядит стильно, у него явно есть свой шарм.
В основе сюжета лежит оригинальная сказка Карло Коллоди о приключениях Пиноккио, а действие мультфильма развернётся в Италии 1930-х годов. Ранее мультфильм получил полноценный тизер, а трейлер должен выйти позже.
Персонажей в ленте озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и другие. Премьера состоится на Netflix в декабре 2022 года.
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