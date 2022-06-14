В Assassin’s Creed Origins дадут поиграть бесплатно

Во время трансляции в честь 15-летия Assassin's Creed разработчики из Ubisoft объявили о небольшом сюрпризе для геймеров. Игроки смогут бесплатно поиграть в Assassin’s Creed Origins с 16 по 20 июня.
Примечательно, что игра на PS5 и Xbox Series получила поддержку 60 FPS. Фанаты долго ждали этого момента, он наконец-то настал.
Весь полученный прогресс перенесётся в полноценную игру после её покупки. В бесплатной версии будет доступен весь контент, включая исследование мира и выполнение различных заданий.
Assassin’s Creed Origins получила преимущественно положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. В нашем редакционном топе лучших Assassin's Creed мы разместили Origins на почётное второе место. С остальными фаворитами можно познакомиться в материале ниже.
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