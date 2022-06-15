Нет, Эмбер Хёрд ещё не уволили из «Аквамена 2»

Несмотря на множество слухов об увольнении Эмбер Хёрд из «Аквамена 2», этого ещё не произошло. Об этом рассказали журналисты авторитетного издания Variety.

Слухи продолжат полниться миром — некорректные, бесчувственные и слегка безумные.

Слухи об увольнении актрисы начали особенно активно появляться после поражения на суде против Джонни Деппа. Фанаты актёра и до этого требовали убрать Хёрд из «Аквамена», однако именно исход судебного процесса дал мощный толчок в обсуждении дальнейших перспектив девушки в Голливуде.

Станут ли убирать Хёрд в итоге — вопрос. Инсайдеры рассказывали, что её хотели убрать ещё до скандала, поскольку у девушки нет химии с Джейсоном Момоа, который исполняет роль Аквамена. Однако тогда актёр и режиссёр Джеймс Ван вступились за Хёрд.

Премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» запланирована на май 2023 года.