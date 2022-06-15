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Важные подробности Starfield: полёты в космосе, масса ручного контента, 40 часов на сюжет

Масса новых деталей Starfield: 1000 планет, 40 часов и другие важные подробности
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Тодд Говард в интервью IGN поделился массой интересных и важных подробностей о Starfield. Мы кратко пересказываем самое важное:

  • Для создания 1000 планет предсказуемо использовали алгоритмы процедурной генерации, однако все сюжетные и дополнительные задания создавались командой BGS полностью вручную.
  • При этом в Starfield рекордное для Bethesda количество контента, созданного вручную.
  • Прилетать и улетать с планет в стиле No Man's Sky не выйдет. Однако Говард не считает подобную возможность важной. Когда игрок будет подлетать к планете, он сможет выбрать, куда хочет приземлиться.
  • Понять, где находится интересный и увлекательный контент, будет просто. Однако желающим просто изучать миры в поисках приключений ничего не помешает. Студия постарается и дать побольше свободы, и правильно ориентировать людей.
  • Всего будет четыре больших города — показанный позавчера Нью-Атлантис больше любой локации в Fallout 4 или Skyrim.
  • На прохождение основного сюжета уйдёт до 40 часов.
  • Путешествия по космосу вдохновлены двумя играми: из FTL взяли управление ресурсами и принцип работы механизмов корабля, а из MechWarrior — динамику сражений.

Starfield должна выйти в начале 2023 года на Xbox Series и ПК.

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