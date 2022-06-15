«Топ Ган: Мэверик» обошёл «Доктора Стрэнджа 2» и стал самым кассовым фильмом года в США
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Новая неделя — новые рекорды для фильма «Топ Ган: Мэверик». Всего за 18 дней проката в США картина с Томом Крузом собрала $ 401 млн и обошла «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» с её $ 398 млн. Теперь это самый кассовый фильм 2022 года в американском прокате.
Мировые сборы «Мэверика» тем временем превысили $ 755 млн. Совсем скоро лента обгонит «Бэтмена» Мэтта Ривза и будет дышать в затылок «Доктору Стрэнджу 2». Аналитики уверены, что «Топ Гану» удастся опередить кинокомикс и, возможно, стать самым кассовым фильмом года.
«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз). Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его давно погибшего друга.
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