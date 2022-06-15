Россия наладила параллельный импорт 75 групп товаров, включая продукцию Sony и Apple

Россия наладила параллельный импорт электроники и запчастей, началась сертификация товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт Росаккредитации от 7 июня.

Всего в РФ уже зарегистрировали поставку продукции 75 товарных групп из Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. По параллельному импорту в Россию будут поставлять товары Sony, Samsung, Apple, IBM, Siemens, Bosch, Mitsubishi, Toyota и других компаний.

По словам замглавы Росаккредитации Александра Соловьёва, обеспечить поставки удалось в том числе благодаря снижению административной нагрузки на бизнес и упрощению декларирования продукции. По словам источника, близкого к одной из розничных сетей, механизмы параллельного импорта позволят ввозить миллионы устройств в год.