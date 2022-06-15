Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony раскрыла сюжет и дату выхода экранизации Gran Turismo

Sony раскрыла сюжет и дату выхода экранизации Gran Turismo
Комментарии

Судя по всему, премьера экранизации Gran Turismo гораздо ближе, чем нам кажется. Sony поделилась сюжетными деталями и объявила дату выхода — 11 августа 2023 года.

По сюжету молодой геймер сильно увлекается Gran Turismo и становится настоящим асом в автосимуляторе. В конечном итоге он выигрывает внутриигровое соревнование от Nissan и становится профессиональным гонщиком. История будет основана на реальных событиях.

Режиссёром картины выступит Нил Бломкамп — постановщик фильмов «Район №9», «Элизиум — рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи». За сценарий отвечает Джейсон Холл («C.S.I.: Майами»). Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.

Помимо экранизации Gran Turismo, киностудия Sony Pictures адаптирует Horizon Zero Dawn и God of War.

Новость по теме
Источники: в сериале по Horizon Zero Dawn покажут гибель человечества
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022