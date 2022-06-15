Sony раскрыла сюжет и дату выхода экранизации Gran Turismo

Судя по всему, премьера экранизации Gran Turismo гораздо ближе, чем нам кажется. Sony поделилась сюжетными деталями и объявила дату выхода — 11 августа 2023 года.

По сюжету молодой геймер сильно увлекается Gran Turismo и становится настоящим асом в автосимуляторе. В конечном итоге он выигрывает внутриигровое соревнование от Nissan и становится профессиональным гонщиком. История будет основана на реальных событиях.

Режиссёром картины выступит Нил Бломкамп — постановщик фильмов «Район №9», «Элизиум — рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи». За сценарий отвечает Джейсон Холл («C.S.I.: Майами»). Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.

Помимо экранизации Gran Turismo, киностудия Sony Pictures адаптирует Horizon Zero Dawn и God of War.