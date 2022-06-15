Netflix показал стильные постеры второго сезона «Ведьмака»
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Netflix внезапно решил поделиться постерами второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом. Судя по всему, авторы дождались, пока большинство зрителей ознакомится с продолжением, и решили поделиться стильным дизайном каждого эпизода с кратким описанием событий.
Прямо сейчас проходят съёмки третьего сезона шоу в Словении. Они продлятся как минимум до августа, так что выход продолжения не стоит ждать в этом году. Ранее Netflix назвал актрис, которые сыграют чародеек, — фанаты книг и игр вряд ли будут рады такому выбору.
Эпизод 1 — «Крупица истины»
Эпизод 2 — «Каэр Морхен»
Эпизод 3 — «Что утрачено»
Эпизод 4 — «Реданская разведка»
Эпизод 5 — «Повернись спиной»
Эпизод 6 — «Дорогой друг»
Эпизод 7 — «Волет Меир»
Эпизод 8 — «Семья»
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