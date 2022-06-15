Netflix показал стильные постеры второго сезона «Ведьмака»

Netflix внезапно решил поделиться постерами второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом. Судя по всему, авторы дождались, пока большинство зрителей ознакомится с продолжением, и решили поделиться стильным дизайном каждого эпизода с кратким описанием событий.

Прямо сейчас проходят съёмки третьего сезона шоу в Словении. Они продлятся как минимум до августа, так что выход продолжения не стоит ждать в этом году. Ранее Netflix назвал актрис, которые сыграют чародеек, — фанаты книг и игр вряд ли будут рады такому выбору.

Новость по теме Фанаты «Ведьмака» явно будут недовольны выбором актрис третьего сезона

Эпизод 1 — «Крупица истины»

Эпизод 2 — «Каэр Морхен»

Эпизод 3 — «Что утрачено»

Эпизод 4 — «Реданская разведка»

Эпизод 5 — «Повернись спиной»

Эпизод 6 — «Дорогой друг»

Эпизод 7 — «Волет Меир»

Эпизод 8 — «Семья»