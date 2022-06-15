4-й сезон «Очень странных дел» стал самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix

Netflix поделился данными о просмотрах своих фильмов и сериалов за последнюю неделю. Топ уже в который раз возглавили «Очень странные дела» с результатом в 159 млн часов. Таким образом, общее время просмотра четвёртого сезона достигло отметки в 781 млн часов — теперь это самый популярный англоязычный сериал в истории Netflix.

Прошлым рекордсменом были «Бриджертоны»: первый сезон посмотрели 625 млн часов, второй — 656 млн часов. Четвёртый сезон «Очень странных дел» также занимает вторую строчку в списке самых популярных шоу Netflix, уступая лишь «Игре в кальмара». Южнокорейское шоу за 28 дней набрало 1,65 млрд часов, и вряд ли этот невероятный результат будет побит в ближайшее время.

Напомним, что 27 мая вышла лишь первая часть четвёртого сезона «Очень странных дел». Два финальных эпизода появятся на Netflix 1 июля.