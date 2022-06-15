Фильм Тайки Вайтити по «Звёздным войнам» расскажет про совершенно новых персонажей
Поделиться
Режиссёр предстоящего фильма по «Звёздным войнам» Тайка Вайтити (Тор: Рагнарёк») поделился небольшими деталями будущей картины. Постановщик считает, что вселенной Star Wars нужно расширяться, поэтому его лента расскажет историю совершенно новых персонажей.
Я считаю, что вселенной Star Wars пора расширяться. Я не думаю, что от меня был бы толк в этой франшизе, если бы я снял фильм, о котором бы все говорили: «О, это чертежи Тысячелетнего сокола! О, да это же бабушка Чубакки!»
Это всё здорово, но я хочу создать новых персонажей и расширить вселенную Star Wars. Потому что иначе всё это ощущается как очень маленькая история.
Каких-либо сюжетных деталей о предстоящем фильме пока нет. Фильм должен выйти в конце 2023 года и положить начало так называемой эре сиквелов, о чём недавно говорила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
11:24
-
10:52
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:22
-
00:58
-
00:47
-
00:03
- 14 июня 2022
-
21:39
-
20:11
-
20:10
-
19:54
-
19:19
-
19:13
-
18:53
-
18:13
-
17:57
-
17:42
-
17:40
-
17:14
-
16:29
-
15:56
-
15:31
-
14:49
-
14:31
-
14:11
-
13:59
-
13:33
-
13:16
-
12:55
-
12:42
-
12:24
-
11:53
Партнерский контент