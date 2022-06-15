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Фильм Тайки Вайтити по «Звёздным войнам» расскажет про совершенно новых персонажей

Фильм Тайки Вайтити по «Звёздным войнам» расскажет про совершенно новых персонажей
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Режиссёр предстоящего фильма по «Звёздным войнам» Тайка Вайтити (Тор: Рагнарёк») поделился небольшими деталями будущей картины. Постановщик считает, что вселенной Star Wars нужно расширяться, поэтому его лента расскажет историю совершенно новых персонажей.

Я считаю, что вселенной Star Wars пора расширяться. Я не думаю, что от меня был бы толк в этой франшизе, если бы я снял фильм, о котором бы все говорили: «О, это чертежи Тысячелетнего сокола! О, да это же бабушка Чубакки!»

Это всё здорово, но я хочу создать новых персонажей и расширить вселенную Star Wars. Потому что иначе всё это ощущается как очень маленькая история.

Каких-либо сюжетных деталей о предстоящем фильме пока нет. Фильм должен выйти в конце 2023 года и положить начало так называемой эре сиквелов, о чём недавно говорила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

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