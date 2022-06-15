Джаред Лето готов сыграть в сиквеле провального «Морбиуса»

Издание theplaylist взяло большое интервью у Джареда Лето. Актёра много расспрашивали про его недавний сериал WeCrushed, в котором он сыграл вместе с Энн Хэтэуэй, но самый главный вопрос журналисты задали в самом конце интервью. Артиста спросили, готов ли он вернуться к фильмам про супергероев и, например, сыграть в продолжении «Морбиуса». На это актёр ответил классической поговоркой.
— Я задам последний вопрос. Увидим ли мы тебя снова в каком-нибудь супергеройском фильме, например, в роли Морбиуса или Джокера?
— Никогда не говори никогда.
Последняя на данный момент супергеройская картина с Джаредом Лето — «Морбиус» — полностью провалилась в прокате. Фильм собрал всего $ 163 млн, но стал крайне популярным в сети из-за низкого качества ленты и универсального глагола «морбить». Sony даже перевыпускала картину в прокат, однако это принесло ей лишь около $ 85 тыс. Тем временем фанаты в шутку заявляют, что СМИ скрывают от них правду — на самом деле фильм добрал очередные 85 «морбомиллионов».
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