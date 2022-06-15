Легенда умерла: Internet Explorer уходит

Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer. Компания поддерживала легендарный браузер на протяжении 27 лет, однако сегодня в его истории ставится точка.

На смену Internet Explorer пришёл браузер Microsoft Edge. Компания призывает всех пользователей переходить именно к Edge. Какое-то время при попытке открыть Internet Explorer вас будут автоматически перенаправлять в Edge, но потом культовый браузер не будет запускаться.

Вдруг вы забыли, как выглядит Edge

Хоть Explorer и известный браузер, однако его функционал уже давно устарел. Это, кстати, одна из причин, по которой Microsoft хочет, чтобы люди пользовались Edge.

Microsoft Edge запустили в 2015 году вместе с первой версией Windows 10. Первое время браузер работал на движке EdgeHTML, однако потом его сменили на более свежий Chromium.