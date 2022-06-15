Слэшер с чирлидершей и бензопилой Lollipop Chainsaw вернётся

В социальных сетях генерального директора Dragami Games Йошими Ясуды появилась публикация о возвращении игры Lollipop Chainsaw. Ранее Ясуда был главой компании Kadokawa Games, которая издавала проект в Японии.

Вполне вероятно, что первой игрой Dragami Games станет новая часть или ремастеры Lollipop Chainsaw. Если действительно так, то скоро об этом станет известно официально.

Lollipop Chainsaw возвращается в Dragami Games. Пожалуйста, ожидайте веселья, но сперва немного подождите.

Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году на Xbox 360 и и PS3. Главной героиней стала чирлидерша Джульет, которая противостояла живым мертвецам, а главным оружием девушки стала бензопила. На Metacritic у игры набралось 70 баллов из 100.