Слэшер с чирлидершей и бензопилой Lollipop Chainsaw вернётся
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В социальных сетях генерального директора Dragami Games Йошими Ясуды появилась публикация о возвращении игры Lollipop Chainsaw. Ранее Ясуда был главой компании Kadokawa Games, которая издавала проект в Японии.
Вполне вероятно, что первой игрой Dragami Games станет новая часть или ремастеры Lollipop Chainsaw. Если действительно так, то скоро об этом станет известно официально.
Lollipop Chainsaw возвращается в Dragami Games. Пожалуйста, ожидайте веселья, но сперва немного подождите.
Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году на Xbox 360 и и PS3. Главной героиней стала чирлидерша Джульет, которая противостояла живым мертвецам, а главным оружием девушки стала бензопила. На Metacritic у игры набралось 70 баллов из 100.
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