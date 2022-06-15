Стало ещё страшнее: фанат воссоздал Doom 3 на Unreal Engine 5
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Французский программист Франсуа Монтаг воссоздал один из уровней Doom 3 на Unreal Engine 5. В отличие от многих других разработчиков на популярном движке, автор вручную переработал 3D-модели, текстуры и анимации. И да, это именно демка, а это значит, что в ней можно сразиться с противниками.
Оригинальную Doom 3 критиковали за уход в сторону пугающей атмосферы, однако на Unreal Engine 5 игра стала ещё страшнее. Благодаря невероятному освещению тёмные коридоры стали внушать больше страха, чем в далёком 2004 году.
Сам разработчик не сообщил, планирует ли он воссоздать всю игру на Unreal Engine 5. Франсуа отметил, что он начал работать с движком совсем недавно, однако для новичка его работа выглядит впечатляюще.
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