В Starfield нашли Гагарина, Терешкову и корабль «Восток»

Несколько дней назад на презентации Bethesda и Xbox наконец-то показали первый геймплей Starfield. Пока одни рассматривали роботов, изучали перестрелки и планеты, другие вглядывались в детали.

Пользователь Reddit под ником swiftbirdy обратил внимание на портреты в штабе группировки «Созвездие». Судя по всему, на них попали Валентина Терешкова и Юрий Гагарин. Об этом может говорить и макет космического корабля «Восток».

Вполне возможно, что во вселенной Starfield Терешкову и Гагарина считают культовыми личностями, а в первую очередь их знают как космонавтов.

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Как оказалось, герой проекта не будет говорить, а все диалоги будут происходить от первого лица. Об этом рассказала Bethesda.

Starfield выйдет на ПК и Xbox Series в 2023 году.