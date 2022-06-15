В Starfield нашли Гагарина, Терешкову и корабль «Восток»
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Несколько дней назад на презентации Bethesda и Xbox наконец-то показали первый геймплей Starfield. Пока одни рассматривали роботов, изучали перестрелки и планеты, другие вглядывались в детали.
Пользователь Reddit под ником swiftbirdy обратил внимание на портреты в штабе группировки «Созвездие». Судя по всему, на них попали Валентина Терешкова и Юрий Гагарин. Об этом может говорить и макет космического корабля «Восток».
Вполне возможно, что во вселенной Starfield Терешкову и Гагарина считают культовыми личностями, а в первую очередь их знают как космонавтов.
Как оказалось, герой проекта не будет говорить, а все диалоги будут происходить от первого лица. Об этом рассказала Bethesda.
Starfield выйдет на ПК и Xbox Series в 2023 году.
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