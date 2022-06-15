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Bethesda начинает увольнять людей в России

Bethesda начинает увольнять людей в России
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Судя по всему, российский офис Bethesda уже столкнулся с массовыми увольнениями. На это обратило внимание издание Shazoo со ссылкой на несколько резюме, которые были обновлены в последние пару недель. Сокращения затронули как минимум финансовый отдел, локализацию и пиарщиков.

Комьюнити-менеджер российского офиса Bethesda рассматривает предложения

Комьюнити-менеджер российского офиса Bethesda рассматривает предложения

Фото: Shazoo

Также представители одного из рекрутинговых агентств, ранее работавшего с компанией, подтвердили заморозку всех потенциальных вакансий. Они же заявили, что похожая ситуация происходит со всеми близкими к индустрии компаниями, а о каком-либо потенциальном расширении в данный момент и речи быть не может.

Закрытие российского офиса Bethesda может означать, что игры издателя перестанут получать перевод на русский язык. Однако вряд ли до этого дойдёт дело — организация всегда может заказать локализацию у местных компаний.

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