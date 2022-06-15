Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В аниме по «Властелину колец» появится возлюбленная Арагорна

В аниме по «Властелину колец» появится возлюбленная Арагорна
Комментарии

Издание Deadline опубликовало материал про аниме «Властелин колец: Война рохиррим». В него издание включило свежий концепт-арт с гномом и рассказало про актёров, которые озвучат персонажей проекта.

В числе актёров есть Брайан Кокс, Гайя Уайсс, Миранда Отто (Эовин из «Властелина колец»), Лоррейн Эшборн, Шон Дули и многие другие. Кого именно озвучат актёры, неизвестно, хотя роль Миранды Отто вполне очевидна — её героиня выступит рассказчиком.

Эовин из «Властелина колец» Питера Джексона

Эовин из «Властелина колец» Питера Джексона

Свежий концепт-арт аниме

Также в Deadline указано, что действие картины развернётся за 183 году до событий трилогии и расскажет о кровавой саге, стоящей за Хельмовой Падью.

New Line Sinema и Warner Bros. планирует выпустить аниме в кинотеатрах 12 апреля 2024 года. Остальные детали появятся позже.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022