В аниме по «Властелину колец» появится возлюбленная Арагорна

Издание Deadline опубликовало материал про аниме «Властелин колец: Война рохиррим». В него издание включило свежий концепт-арт с гномом и рассказало про актёров, которые озвучат персонажей проекта.
В числе актёров есть Брайан Кокс, Гайя Уайсс, Миранда Отто (Эовин из «Властелина колец»), Лоррейн Эшборн, Шон Дули и многие другие. Кого именно озвучат актёры, неизвестно, хотя роль Миранды Отто вполне очевидна — её героиня выступит рассказчиком.
Эовин из «Властелина колец» Питера Джексона
Свежий концепт-арт аниме
Также в Deadline указано, что действие картины развернётся за 183 году до событий трилогии и расскажет о кровавой саге, стоящей за Хельмовой Падью.
New Line Sinema и Warner Bros. планирует выпустить аниме в кинотеатрах 12 апреля 2024 года. Остальные детали появятся позже.
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