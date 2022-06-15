Названы 15 самых запутанных фильмов в истории
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Команда сайта I'm a puzzle провела небольшое исследование и определила 15 самых запутанных фильмов в истории. Это получилось сделать благодаря анализу поисковых запросов по словам «объяснение», «пояснение» и подобным.
В топе есть «Довод» Кристофера Нолана, «Матрица» Вачовски и даже «Сияние» по одноимённому роману известного писателя Стивена Кинга.
15 самых запутанных фильмов в истории
1. «Довод» — режиссёр Кристофер Нолан (70 тыс. запросов в месяц)
2. «Я подумываю со всем этим покончить» — режиссёр Чарли Кауфман (50 тыс. запросов в месяц)
3. «Остров проклятых» — режиссёр Мартин Скорсезе (31 тыс. запросов в месяц)
4. «Донни Дарко» — режиссёр Ричард Келли (18 тыс. запросов в месяц)
5. «Малхолланд Драйв» — режиссёр Дэвид Линч (9,7 тыс. запросов в месяц)
6. «Интерстеллар» — режиссёр Кристофер Нолан (7,1 тыс. запросов в месяц)
7. «Под покровом ночи» — режиссёр Том Форд (6,6 тыс. запросов в месяц)
8. «Сияние» — режиссёр Стэнли Кубрик (6,3 тыс. запросов в месяц)
9. «Прибытие» — режиссёр Дени Вильнёв (6 тыс. запросов в месяц)
10. «Бойцовский клуб» — режиссёр Дэвид Финчер (5,9 тыс. запросов в месяц)
11. «Патруль времени» — режиссёрами выступили братья Спириг (5,9 тыс. запросов в месяц)
12. «Матрица» — режиссёрами выступили братья (уже сёстры) Вачовски (5,2 тыс. запросов в месяц)
13. «Помни» — режиссёр Кристофер Нолан (4,6 тыс. запросов в месяц)
14. «Начало» — режиссёр Кристофер Нолан (4,5 тыс. запросов в месяц)
15. «2001 год: Космическая одиссея» — режиссёр Стэнли Кубрик (4,2 тыс. запросов в месяц)
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