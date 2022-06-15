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Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, где издатель Diablo Immortal высмеивала донаты

Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, где Blizzard высмеивала донаты
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Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, выпущенную в то время, когда стратегия перешла на условно-бесплатную основу. В нём Blizzard высмеивала любую возможность покупать преимущество в игре за реальные деньги.

Ролик начинается с того, что мальчик проигрывает матчи в стратегии и хочет купить что-то, что дало бы ему преимущество, однако его отец вспоминает про легендарные достижения дедушки на киберспортивной арене StarCraft 2.

Твой дедушка отдал жизнь не ради того, чтобы его внук платил деньги, чтобы быть хорошим в чём-то.

Иронично наблюдать за подобным, когда вот уже полмесяца вокруг новинки Blizzard — речь про Diablo Immortal — гремят скандалы именно из-за «хищной» модели монетизации. При этом компания до сих пор никак не отреагировала на всё это, но уже пообещала правильные донаты в Diablo 4 (правда, это же она обещала и для Diablo Immortal).

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