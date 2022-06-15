В GOG дарят ремастер The Elder Scrolls 2: Daggerfall — можно забрать и в России

В GOG продолжают дарить различные игры. Следующим проектом стал фанатский ремастер The Elder Scrolls 2: Daggerfall, который воссоздали на движке Unity.

Для получения тайтла необходимо найти его в магазине и просто добавить в свою библиотеку. Даже если вы из России, забрать игру всё равно получится — не нужен даже VPN.

Daggerfall представляет собой ролевой экшен, являясь второй частью в известной серии The Elder Scrolls. Благодаря движку Unity проект выглядит намного свежее оригинала.

А ещё в GOG можно забрать метроидванию Shantae and the Pirate's Curse. Как и в случае с Daggerfall, забрать игру можно без каких-либо проблем. Ранее раздавали культовый хоррор-квест Sanitarium и известный экшен Venetica.