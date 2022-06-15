Лапки и молоко в новом трейлере мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
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Universal Pictures выложила второй полноценный трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание». В ролике показали, как Кот бездумно потратил восемь из девяти своих жизней, а теперь ему предстоит найти способ вернуть все свои жизни и не умереть.
Также можно увидеть, что Кот попадёт к какой-то женщине с большим количеством кошек. Герой проведёт в этом месте много времени, пока в один миг всё не изменится.
Как и во всех частях «Шрека», Кота в сапогах озвучил Антонио Бандерас. Другим героям свои голоса подарили Сальма Хайек и Крис Миллер. Картина будет продолжением мультфильма «Кот в сапогах».
Режиссёрами мультфильма стали Джоэл Кроуфорд и Хануэль Меркадо, а его премьера ожидается 21 декабря.
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