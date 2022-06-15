Критики с восторгом приняли Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Уже завтра состоится релиз битемапа Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. В сети появились обзоры журналистов, и они преимущественно положительные. На Metacritic больше всего баллов набрала версия игры для Nintendo Switch — 88 из 100, далее идёт ПК-версия с 85 баллами и версия для PS4 с рейтингом 83.

Оценки Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Saving Content — 10/10

Seasoned Gaming — 10/10

PlayStation LifeStyle — 9,5/10

NintendoWorldReport — 9/10

Push Square — 8/10

IGN — 8/10

The Enemy — 6/10

Больше всего похвалы проект получил за увлекательный геймплей и сохранение традиций ретро-игр. Также журналист издания IGN отметил, что битемап отлично подойдет для компании друзей.

Это идеальная игра для вашей библиотеки. Она особенно подойдёт, когда приходит группа друзей, а вы хотите поиграть во что-то простое и весёлое, что можно пройти за один присест. В игре веселые бои, очаровательная и ностальгическая пиксельная эстетика.

Самую низкую оценку Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge получила от издания The Enemy — 6 из 10 баллов. Журналист посетовал на отсутствие разнообразия в геймплее за разных персонажей. Например, игровой процесс за Леонардо мало чем отличается от Кейси.

Я решил взять другого персонажа и надеялся, что что-то изменится, но этого не случилось. Конечно, играть так же весело, но трудно не замечать, что ничего не поменялось. Выбирая Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Эйприл или Сплинтера, игра остаётся такой же.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.