Соник больше никогда не поцелует человека

Продюсер SEGA Такаси Иидзука объявил, что на прохождение основной сюжетной линии Sonic Frontiers уйдёт порядка 20-30 часов. Если же игроки захотят выполнить большинство дополнительных активностей, то придётся потратить примерно вдвое больше времени.
Открытый мир для Sonic Frontiers называют «картой мира» — только на ней не просто выбираешь следующий уровень, а буквально существуешь и занимаешься другими активностями. Ранее SEGA подтвердила, что в игре будут и классические линейные локации.
Ещё Иидзука подтвердил, что через прокачку Соник сможет быстрее бегать — в интерфейсе есть спидоментр.
Вдобавок продюсер подтвердил, что Соник больше не поцелует человека. Это в полушутку спросили журналисты, поскольку синий ёж уже целовал девушку — это было в провальной Sonic 06. С тех пор родился мем.
Sonic Frontiers выходит в конце года на всех консолях и ПК.
- 15 июня 2022
-
20:44
-
20:39
-
19:51
-
19:20
-
18:55
-
18:29
-
18:10
-
18:00
-
17:46
-
16:52
-
15:57
-
15:21
-
15:16
-
14:34
-
14:30
-
14:12
-
13:59
-
13:24
-
12:53
-
12:34
-
12:21
-
11:54
-
11:24
-
10:52
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:22
-
00:58
-
00:47
-
00:03
- 14 июня 2022
-
21:39
-
20:11
-
20:10