Соник больше никогда не поцелует человека

Продюсер SEGA Такаси Иидзука объявил, что на прохождение основной сюжетной линии Sonic Frontiers уйдёт порядка 20-30 часов. Если же игроки захотят выполнить большинство дополнительных активностей, то придётся потратить примерно вдвое больше времени.

Открытый мир для Sonic Frontiers называют «картой мира» — только на ней не просто выбираешь следующий уровень, а буквально существуешь и занимаешься другими активностями. Ранее SEGA подтвердила, что в игре будут и классические линейные локации.

Ещё Иидзука подтвердил, что через прокачку Соник сможет быстрее бегать — в интерфейсе есть спидоментр.

Вдобавок продюсер подтвердил, что Соник больше не поцелует человека. Это в полушутку спросили журналисты, поскольку синий ёж уже целовал девушку — это было в провальной Sonic 06. С тех пор родился мем.

Sonic Frontiers выходит в конце года на всех консолях и ПК.