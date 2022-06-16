Страх, бета-пути и отличия от Dead Space: новые детали хоррора The Callisto Protocol

Авторы The Callisto Protocol дали несколько интервью различным изданиям и поделились новой информацией об отличиях хоррора от других представителей жанра. А конкретнее — от Dead Space, в создании которой участвовали многие сотрудники студии Striking Distance.

Геймдиректор проекта Глен Скофилд заявил, что изначально его и команду беспокоила уж слишком большая схожесть двух франшиз. Однако в конечном итоге авторы пришли к мысли, что брать идеи у самих же себя — не так уж и плохо. Тем более что разработчики добавили много нового в механики игры.

В моём представлении это как с Ридли Скоттом; он снял «Чужого», а потом вернулся и выпустил «Прометея». Иногда просто хочется снова обратиться к чему-то знакомому.



Поначалу я то и дело говорил себе: «О, нет, это же Dead Space». Но потом я подумал о том, что не хочу, чтобы в игре были элементы интерфейса. Это значит, что я копирую Dead Space? Может быть. Я хочу, чтобы герой мог растаптывать врагов — это тоже часть Dead Space? Может быть. Но всё это часть моей ДНК. И я не хотел просто отказываться от этих механик. Так что постепенно я свыкся с этими мыслями.

По словам Сколфилда, Callisto Protocol сможет похвастаться более открытыми локациями в сравнении с «Мёртвым космосом». В них будет множество совершенно необязательных маршрутов, которые очень легко пропустить. Однако именно там пользователи смогут узнать больше о сюжете и мире игры.

Мы добавили «бета-пути», которые можно исследовать. Их можно вообще не проходить, если вам не хочется, но в игре будет спрятано много всего интересного.



Вы больше узнаете об истории и о персонажах. Думаю, проект будет даже более реиграбельным, чем Dead Space.



Да, сначала вы можете подумать: «Это же Dead Space 4». Но мне кажется, когда люди поиграют в неё, то поймут, что на самом деле это именно Callisto Protocol.

Также геймдизайнер поделился некоторые другими деталями хоррора. По его словам, они создали настолько навороченную систему расчленения монстров, что за одно прохождение игрок может не увидеть двух одинаковых смертей. Сколфилд также пообещал много жутких и очень страшных моментов, потому что он не знает, «что такое слишком страшно».

Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее авторы показали очень мясной геймплей шутера.