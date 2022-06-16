Сэмюэл Л. Джексон об «Оскаре»: я не снимаюсь в фильмах, которые создают ради статуэток
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В интервью изданию LA Times Сэмюэл Л. Джексон высказался о премии «Оскар». Журналисты вспомнили недавно полученную почётную премию Американской киноакадемии, которую получил актёр за заслуги в индустрии. Однако за актёрскую игру Джексона номинировали лишь однажды — за роль в «Криминальном чтиво» Квентина Тарантино.
Джексон заявил, что «Оскар» никогда не был для него показателям успеха или неудачи. А потенциальной оскароносной роли он предпочтёт ещё раз сыграть агента Ника Фьюри из киновселенной Marvel.
Я никогда не хотел, чтобы «Оскар» был мерилом моего успеха или неудачи как актёра. Свой успех я измеряю своим счастьем: доволен ли я тем, чем занимаюсь?
В фильмах, которые создают только ради статуэток, я не снимаюсь. Я про предложения в стиле: «Если сыграешь в этой ленте, выиграешь «Оскар». Нет, спасибо. Лучше уж побуду Ником Фьюри. Или повеселюсь в роли Мэйса Винду со световым мечом в руках.
Ближайшее возвращение актёра в блокбастеры состоится летом 2023 года — Л. Джексон вновь сыграет Ника Фьюри в фильме «Марвелы».
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