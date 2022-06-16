СМИ: производство российских процессоров «Байкал» остановлено из-за санкций

Российский производитель процессоров «Байкал» может заморозить проект выпуска серверных чипов Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам двух источников издания, «Байкал Электроникс» отменил производство чипов Baikal-S, потому что компания TSMC отказалась заключать новые контракты. Также в Россию не поставляются партии уже произведённых процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M. Перейти на отечественные чипы раздумывал «Сбер» в случае, если «государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах». Теперь серверов на этих процессорах в России не будет.

Участники рынка считают, что «Байкал Электроникс» может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых компания получила 5,64 млрд рублей от Минпромторга. Предполагалось, что первые партии этих чипов будут готовы в 2025 году. В «Байкал Электроникс» заявили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».

В мае производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал» попали в санкционный список Великобритании. Последний использует в разработках архитектуру ARM, но действующая лицензия есть только на часть процессоров. Без неё с разработчиком не могут сотрудничать фабрики.