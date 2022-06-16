В Epic Games Store добавили оценки пользователей. Игроки её уже раскритиковали

На днях в Epic Games Store начали появляться пользовательские оценки игр. Геймерам, которые провели в том или ином проекте как минимум несколько часов, предлагают оценить его по пятибалльной шкале сразу после выхода из игры.
Пользователи уже раскритиковали систему оценивания Epic Games из-за того, что указать рейтинг можно лишь в том случае, если тебе предложит это сделать сам магазин. Это происходит в случайном порядке: некоторые пользователи сообщают, что им не предоставили такой возможности даже после нескольких длительных сессий.
Кроме того, игроки считают, что подобная система приведёт к тому, что даже у самых некачественных проектов будет высокий рейтинг. Ведь те, кому не понравилась игра, больше в неё никогда не зайдут — а значит, они не смогут поставить низкую оценку.
Также геймерам не понравилось то, что они не могут писать отзывы в свободной форме. Epic Games Store лишь предлагает выбрать ту или иную метку в зависимости от полученных впечатлений. В этом плане Steam находится далеко впереди — система Valve позволяет оставлять детальнейшие рецензии с описанием всех преимуществ и недостатков.
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