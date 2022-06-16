В Госдуме назвали блокировку YouTube крайней мерой

Представитель власти России в очередной раз подтвердил, что в стране не планируют блокировать YouTube и различные ресурсы Google. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

По его словам, Google пока что не переходит грань, чтобы начать блокировку сервисов компании. А ещё Горелкин призвал российские и иностранные компании соблюдать российские права.

Блокировка — это крайняя мера, и YouTube и ресурсы Google эту грань разумного не переходят, хотя нативно участвуют в информационной войне. Мы не заинтересованы в блокировках, мы хотим равных условий для всех в российском сегменте. В идеале, чтобы российские и иностранные компании соблюдали российское право, если они хотят здесь работать и зарабатывать.

Фото: U-f.ru

Ранее блокировку YouTube прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.