В Госдуме назвали блокировку YouTube крайней мерой
Поделиться
Представитель власти России в очередной раз подтвердил, что в стране не планируют блокировать YouTube и различные ресурсы Google. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
По его словам, Google пока что не переходит грань, чтобы начать блокировку сервисов компании. А ещё Горелкин призвал российские и иностранные компании соблюдать российские права.
Блокировка — это крайняя мера, и YouTube и ресурсы Google эту грань разумного не переходят, хотя нативно участвуют в информационной войне. Мы не заинтересованы в блокировках, мы хотим равных условий для всех в российском сегменте. В идеале, чтобы российские и иностранные компании соблюдали российское право, если они хотят здесь работать и зарабатывать.
Фото: U-f.ru
Ранее блокировку YouTube прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
13:25
-
13:22
-
12:58
-
12:48
-
12:24
-
11:57
-
11:23
-
10:55
-
10:23
-
09:54
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 15 июня 2022
-
22:08
-
20:44
-
20:39
-
19:51
-
19:20
-
18:55
-
18:29
-
18:10
-
18:00
-
17:46
-
16:52
-
15:57
-
15:21
-
15:16
-
14:34
-
14:30
-
14:12
-
13:59
-
13:24
-
12:53
-
12:34
-
12:21
Партнерский контент