Зрелищный мордобой в новом геймплее Street Fighter 6

Издание IGN опубликовало целую 21 минуту геймплея Street Fighter 6 за Чунь-Ли, Рю, Люка и Джейми. В ролике можно увидеть, как бойцы сражаются друг с другом, а в конце IGN показало драку двух Рю.

В геймплей продемонстрировали различные особенности персонажей. Так, например, Джейми может проводить мощные атаки ногами, а в конце серии он подкидывает оппонента.

Судя по слитому ростеру героев, в файтинге будет 26 бойцов, среди которых появятся как привычные бойцы, так и новые лица. Например, из прошлых частей серии появятся Акума, Бланка, Джури и Хонда и Рашид.

Релиз Street Fighter 6 состоится в 2023 году на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Точная дата релиза файтинга станет известна позже. Скорее всего, её объявят отдельно.