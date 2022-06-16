Зрелищный мордобой в новом геймплее Street Fighter 6
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Издание IGN опубликовало целую 21 минуту геймплея Street Fighter 6 за Чунь-Ли, Рю, Люка и Джейми. В ролике можно увидеть, как бойцы сражаются друг с другом, а в конце IGN показало драку двух Рю.
В геймплей продемонстрировали различные особенности персонажей. Так, например, Джейми может проводить мощные атаки ногами, а в конце серии он подкидывает оппонента.
Судя по слитому ростеру героев, в файтинге будет 26 бойцов, среди которых появятся как привычные бойцы, так и новые лица. Например, из прошлых частей серии появятся Акума, Бланка, Джури и Хонда и Рашид.
Релиз Street Fighter 6 состоится в 2023 году на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Точная дата релиза файтинга станет известна позже. Скорее всего, её объявят отдельно.
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