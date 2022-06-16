Вышло видео с реальными актёрами хоррора The Quarry
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На канале издателя 2K появилось видео с реальными актёрами, которые работали над новым хоррором The Quarry. Среди них: Тед Рэйми, Дэвид Аркетт, Майлз Роббинс, Зак Тинкер и Хэлстон Сейдж. Если что, в ролике присутствует не весь каст, а также есть потенциальные спойлеры.
В видео также есть и геймдиректор тайтла Уилл Байлс. Он кратко рассказал суть проекта и познакомил зрителей со всеми актёрами. Особенно интересно взглянуть на моменты, когда лица актёров ставят с их игровыми персонажами.
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Сюжет The Quarry рассказывает о группе молодых людей, которые оказываются вожатыми в летнем лагере. Череда действий приводит героев к опасным ситуациям, а спасать персонажей необходимо игроку.
The Quarry доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
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