Сюжетное DLC для Resident Evil Village будет куда сложнее самой игры

Многие ругали Resident Evil Village за множество упрощений — разработчики отказались от менеджмента ресурсов, система инвентаря стала очень простой, да и патронов насыпали будь здоров. Похоже, в Capcom услышали эти претензии и пообещали работу над ошибками в грядущем сюжетном DLC.

Команда подтвердила, что теперь ресурсов будет куда меньше, поэтому эффективно управлять ими окажется куда важнее, чем было в оригинальной RE Village. Патроны и лекарства будут на вес золота.

DLC будет исключительно от третьего лица

Лично для меня это очень приятные новости: мне в целом понравилась Resident Evil Village, однако множество упрощений как раз по части сложности и управления ресурсами казались излишними. Радостно слышать, что в Capcom решили ублажить поклонников вроде меня.

Новость по теме Сюжетное DLC, вид от третьего лица и Леди Димитреску: что ждёт Resident Evil Village

«Тени Розы» выйдут 28 октября в комплекте ещё с двумя дополнениями: в одном расширят режим «Наёмников», добавив туда новые локации и персонажей вроде леди Димитреску, а в другой добавят вид от третьего лица с новыми анимациями для основной игры.