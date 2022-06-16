В Steam доступна демоверсия симулятора некроманта с милым котиком Necrosmith

Недавно в Steam стартовал фестиваль «Играм быть». В его рамках множество разработчиков предлагают игрокам попробовать демоверсии своих проектов. Свою демку предоставила и компания Alawar.

В Steam можно бесплатно опробовать симулятор некроманта Necrosmith. В игре предстоит собирать мертвецов из разных частей тел, комбинировать способности разных фантастических рас и пробиваться через орды врагов. А ещё авторы обещают десятки биомов для исследования, чтобы отыскать ключи к спасению мира. Конечно, не обойдётся и без милого котика.

В трейлере ниже можно увидеть полноценный геймплей с различными игровыми фишками.

Скриншоты Necrosmith

Necrosmith выйдет в июле 2022 года на ПК, а пока игру можно добавить в список пожеланий.