В Steam доступна демоверсия симулятора некроманта с милым котиком Necrosmith
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Недавно в Steam стартовал фестиваль «Играм быть». В его рамках множество разработчиков предлагают игрокам попробовать демоверсии своих проектов. Свою демку предоставила и компания Alawar.
В Steam можно бесплатно опробовать симулятор некроманта Necrosmith. В игре предстоит собирать мертвецов из разных частей тел, комбинировать способности разных фантастических рас и пробиваться через орды врагов. А ещё авторы обещают десятки биомов для исследования, чтобы отыскать ключи к спасению мира. Конечно, не обойдётся и без милого котика.
В трейлере ниже можно увидеть полноценный геймплей с различными игровыми фишками.
Скриншоты Necrosmith
Necrosmith выйдет в июле 2022 года на ПК, а пока игру можно добавить в список пожеланий.
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