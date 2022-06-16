Яркая Ана де Армас в первом тизере фильма «Блондинка» про Мэрилин Монро

Netflix выпустил первый тизер фильма «Блондинка». В нём роль известной актрисы, певицы и модели Мэрилин Монро сыграла Ана де Армас.

Большая часть ролика выполнена в чёрно-белом стиле, однако есть и парочка цветных кадров. Судя по всему, в тизере показали разные этапы жизни эпатажной Мэрилин Монро. Сама лента основана на книге Джойс Кэрол Оутс.

Важно понимать, что назвать картину биографической нельзя, поскольку это лишь интерпретация жизни Мэрилин Монро. Срежиссировал картину Эндрю Доминик, а вместе с Аной де Армас также сыграли Бобби Каннавале, Эдриен Броуди, Сара Пэкстон и другие.

Премьера «Блондинки» состоится на Netflix 23 сентября. До этого времени нас наверняка ждёт как минимум полноценный трейлер.