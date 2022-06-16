Из новой игры про Черепашек-ниндзя за час до выхода вырезали русский язык

Сегодня состоялся релиз битемапа про Черепашек-ниндзя — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Игра доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Для русскоговорящих пользователей примечательно другое: буквально за час до выпуска в Steam убрали упоминание перевода на русский и португальский языки. Однако позже разработчики пояснили, что это ошибка издателя — языки были изначально добавлены по ошибке.
В России игра, кстати, без проблем продаётся — в том числе в Steam за 418 рублей.
К выходу битемапа авторы приурочили специальный релизный трейлер. В нём можно увидеть геймплейные кадры за различных персонажей.
Критики приняли Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge очень тепло. Версия тайтла для Nintendo Switch получила на Metacritic 86 баллов из 100. На других платформах проект тоже оценили высоко.
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