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В сверхпопулярный хит V Rising добавили русский перевод

В сверхпопулярный хит V Rising добавили русский перевод
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Авторы выживалки про вампиров V Rising 16 июня выпустили для игры свежий патч 0.5.42050. С выходом апдейта разработчики не только исправили кучу багов, но и добавили поддержку нескольких языков.

Релиз V Rising в раннем доступе состоялся 17 мая, а сегодня игра наконец-то получила локализацию на русский язык. Отметка об этом также присутствует на самой странице вампирского сурвайвала.

Также авторы добавили поддержку венгерского, итальянского, японского, корейского, польского и турецкого языков. C полным описанием патча можно ознакомиться на специальной странице.

V Rising оказалась довольно успешной. У игры 88% положительных отзывов в Steam, а тираж в 500 тыс. проданных копий тайтлу удалось преодолеть всего через три дня после выхода.

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