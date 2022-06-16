В сверхпопулярный хит V Rising добавили русский перевод
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Авторы выживалки про вампиров V Rising 16 июня выпустили для игры свежий патч 0.5.42050. С выходом апдейта разработчики не только исправили кучу багов, но и добавили поддержку нескольких языков.
Релиз V Rising в раннем доступе состоялся 17 мая, а сегодня игра наконец-то получила локализацию на русский язык. Отметка об этом также присутствует на самой странице вампирского сурвайвала.
Также авторы добавили поддержку венгерского, итальянского, японского, корейского, польского и турецкого языков. C полным описанием патча можно ознакомиться на специальной странице.
V Rising оказалась довольно успешной. У игры 88% положительных отзывов в Steam, а тираж в 500 тыс. проданных копий тайтлу удалось преодолеть всего через три дня после выхода.
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