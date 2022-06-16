Для «Венома 3» начали писать сценарий
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Том Харди в своих социальных сетях опубликовал фото сценария к неизвестному фильму, хотя догадаться, о какой картине речь, всё же нетрудно. В самом верху можно увидеть злобную рожицу с красным языком.
Судя по всему, актёр намекает на работу над третьей частью «Венома». А именно он пишет сценарий к продолжению. Над историей работает сам Харди вместе с Келли Марсел.
В целом вторую часть «Венома» приняли прохладно, поскольку Sony Pictures сделала почти тот же самый первый фильм, но только с другим злодеем. Возможно, триквел спасёт ситуацию, поскольку в нём может появиться Человек-паук.
Других деталей картины нет, как и даты выхода. Информация об этом всём наверняка появится позже. Сам фильм не стоит ждать как минимум до конца 2023 года.
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