Для «Венома 3» начали писать сценарий

Том Харди в своих социальных сетях опубликовал фото сценария к неизвестному фильму, хотя догадаться, о какой картине речь, всё же нетрудно. В самом верху можно увидеть злобную рожицу с красным языком.

Судя по всему, актёр намекает на работу над третьей частью «Венома». А именно он пишет сценарий к продолжению. Над историей работает сам Харди вместе с Келли Марсел.

В целом вторую часть «Венома» приняли прохладно, поскольку Sony Pictures сделала почти тот же самый первый фильм, но только с другим злодеем. Возможно, триквел спасёт ситуацию, поскольку в нём может появиться Человек-паук.

Других деталей картины нет, как и даты выхода. Информация об этом всём наверняка появится позже. Сам фильм не стоит ждать как минимум до конца 2023 года.