Россиянин выиграл суд против Sony за отключение PS Store в России

В России завершился первый суд против Sony за отключение PlayStation Store в России в начале марта. Истцом стал владелец цифровой версии PS5, который из-за решения компании остался без возможности покупать новые игры.
Требования истца были разумными: заменить его устройство на рабочее без появившегося недостатка. Видимо, отдать ему стандартную модель PS5 с дисководом. Однако ответчик «Сони Электроникс» отмечала, что не она отвечает за это и она не может заменить товар.
В итоге Петушинский районный суд постановил, что «Сони Электроникс» должна в течение недели заменить PS5 Digital Edition на рабочее устройство. За каждый день просрочки — 500 рублей в день.
Однако российский PS Store до сих пор не работает, независимо от выбранной модели консоли, поэтому, возможно, до возвращения магазина в строй «Сони Электроникс» придётся платить штраф — по 15 тыс. рублей в месяц.
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