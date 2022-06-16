В «Оби-Ване Кеноби» есть отсылка к Star Wars: The Force Unleashed
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15 июня вышел пятый эпизод сериала «Оби-Ван Кеноби». Некоторые западные СМИ разобрали эту серию и нашли в ней большое количество пасхалок, однако одну из них точно можно назвать самой приятной.
Внимание! Далее в тексте будут спойлеры к пятому эпизоду. Если вы его ещё не смотрели, настоятельно рекомендуем закрыть новость.
Итак, в пятом эпизоде Дарт Вейдер умудрился с помощью Силы взять под свой контроль сбегающий корабль. Подобное выкинул Старкиллер в игре Star Wars: The Force Unleashed. Вполне возможно, что авторы шоу решили вспомнить культовую сцену и добавили нечто похожее, но только с Дартом Вейдером.
Последний эпизод сериала выйдет 22 июня. Шоу доступно на Disney+, однако в России сервиса нет.
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