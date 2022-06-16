Захватывающая гонка Redout 2 вышла на ПК и консолях
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Saber Interactive и 34BigThings srl сегодня выпустили Redout 2. Игра представляет собой резвый гоночный тайтл с десятками трасс, настраиваемым транспортом и соревновательным мультиплеером.
В честь выхода авторы подготовили релизный трейлер. В нём можно увидеть несколько скоростных гоночных заездов, а также оценить проработку окружения. А ещё в игре очень классный футуристический саундтрек.
Redout 2 перенесёт вас в будущее гонок: стреляйте и управляйте своим настраиваемым кораблем на воздушной подушке через десятки трасс в различных режимах, включая одиночную кампанию и онлайн-режим до 12 игроков.
Redout 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Версия для Nintendo Switch выйдет позже. С деталями можно ознакомиться на странице в Steam.
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