Захватывающая гонка Redout 2 вышла на ПК и консолях

Saber Interactive и 34BigThings srl сегодня выпустили Redout 2. Игра представляет собой резвый гоночный тайтл с десятками трасс, настраиваемым транспортом и соревновательным мультиплеером.

В честь выхода авторы подготовили релизный трейлер. В нём можно увидеть несколько скоростных гоночных заездов, а также оценить проработку окружения. А ещё в игре очень классный футуристический саундтрек.

Redout 2 перенесёт вас в будущее гонок: стреляйте и управляйте своим настраиваемым кораблем на воздушной подушке через десятки трасс в различных режимах, включая одиночную кампанию и онлайн-режим до 12 игроков.

Redout 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Версия для Nintendo Switch выйдет позже. С деталями можно ознакомиться на странице в Steam.