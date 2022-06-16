У Overwatch 2 будет много нового контента: раскрыто расписание выпуска

Blizzard на специальном мероприятии по Overwatch 2 раскрыла подробности о первом контенте для шутера. Как оказалось, на старте будет немало нового.

От лутбоксов полностью откажутся в пользу сезонов с боевыми пропусками, а также расширят кастомизацию. Наиболее интересно тут выглядят мифические скины — это особенно крутые шкурки героев. Одним из первых такую получит Гендзи — он станет ниндзей в стиле киберпанка/

Уже 4 октября вместе с началом раннего доступа начнётся первый сезон, который включает:

три новых героя;

шесть новых карт;

новые режимы;

больше 30 новых скинов и один мифический скин.

И уже спустя два месяца, 6 декабря, начнётся второй сезон. С ним в игре появятся:

новый герой-танк;

новая карта;

больше 30 новых скинов;

первый боевой пропуск;

один мифический скин.

Последующие сезоны пройдут уже в 2023 году, а каждый из них будет длиться около девяти недель. В год фанатов ждут примерно шесть сезонов. При этом каждый раз обещают аж по несколько игровых событий и по одному новому персонажу.

История становления Королевы Джанкертауна

Ранний доступ Overwatch 2 начнётся 4 октября по условно-бесплатной модели распространения, тогда как кооперативные миссии добавят в 2023 году — за них уже придётся заплатить.