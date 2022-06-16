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Новые детали Overwatch 2: сезоны, новые герои, дата релиза

У Overwatch 2 будет много нового контента: раскрыто расписание выпуска
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Blizzard на специальном мероприятии по Overwatch 2 раскрыла подробности о первом контенте для шутера. Как оказалось, на старте будет немало нового.

От лутбоксов полностью откажутся в пользу сезонов с боевыми пропусками, а также расширят кастомизацию. Наиболее интересно тут выглядят мифические скины — это особенно крутые шкурки героев. Одним из первых такую получит Гендзи — он станет ниндзей в стиле киберпанка/

Уже 4 октября вместе с началом раннего доступа начнётся первый сезон, который включает:

  • три новых героя;
  • шесть новых карт;
  • новые режимы;
  • больше 30 новых скинов и один мифический скин.

И уже спустя два месяца, 6 декабря, начнётся второй сезон. С ним в игре появятся:

  • новый герой-танк;
  • новая карта;
  • больше 30 новых скинов;
  • первый боевой пропуск;
  • один мифический скин.

Последующие сезоны пройдут уже в 2023 году, а каждый из них будет длиться около девяти недель. В год фанатов ждут примерно шесть сезонов. При этом каждый раз обещают аж по несколько игровых событий и по одному новому персонажу.

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Ранний доступ Overwatch 2 начнётся 4 октября по условно-бесплатной модели распространения, тогда как кооперативные миссии добавят в 2023 году — за них уже придётся заплатить.

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Overwatch 2 станет бесплатной. Ранний доступ начнётся 4 октября
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