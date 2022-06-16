Спустя месяц после первого тизера HBO выпустила первый трейлер 4-го сезона сериала «Мир Дикого Запада». В ролике можно увидеть всех основных персонажей шоу: Долорес (Эван Рэйчел Вуд), Бернарда (Джеффри Райт), Калеба (Аарон Пол) и Уильяма (Эд Харрис).
Сюжетные детали продолжения пока не разглашаются. Судя по всему, нас ждёт ещё один сезон, состоящий из неожиданных поворотов, который продолжит истории полюбившихся героев. В четвёртый сезон войдёт восемь серий, первый эпизод выйдет уже 26 июня на HBO Max.
«Мир Дикого Запада» — научно-фантастический вестерн от сценариста «Интерстеллара» и «Тёмного рыцаря» Джонатана Нолана. Сериал повествует о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», населённом андроидами. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься чем угодно.
- 16 июня 2022
-
21:15
-
20:21
-
19:56
-
19:36
-
18:35
-
18:23
-
18:17
-
17:43
-
17:01
-
16:33
-
16:09
-
15:05
-
14:14
-
13:25
-
13:22
-
12:58
-
12:48
-
12:24
-
11:57
-
11:23
-
10:55
-
10:23
-
09:54
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 15 июня 2022
-
22:08
-
20:44
-
20:39
-
19:51
-
19:20
-
18:55
-
18:29
-
18:10
-
18:00