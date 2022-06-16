Спустя месяц после первого тизера HBO выпустила первый трейлер 4-го сезона сериала «Мир Дикого Запада». В ролике можно увидеть всех основных персонажей шоу: Долорес (Эван Рэйчел Вуд), Бернарда (Джеффри Райт), Калеба (Аарон Пол) и Уильяма (Эд Харрис).

Сюжетные детали продолжения пока не разглашаются. Судя по всему, нас ждёт ещё один сезон, состоящий из неожиданных поворотов, который продолжит истории полюбившихся героев. В четвёртый сезон войдёт восемь серий, первый эпизод выйдет уже 26 июня на HBO Max.

«Мир Дикого Запада» — научно-фантастический вестерн от сценариста «Интерстеллара» и «Тёмного рыцаря» Джонатана Нолана. Сериал повествует о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», населённом андроидами. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься чем угодно.