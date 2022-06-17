Capcom анонсировала Dragon's Dogma 2

Capcom только что сделала один из самых странных анонсов в истории индустрии. На протяжении 13 минут геймдизайнер Хидеаки Атсуно обсуждал свои прошлые игры, плавно подводя рассказ к первой Dragon's Dogma. В результате разработчики представили вторую часть ролевого экшена, показав лишь логотип и пообещав приложить все усилия для выпуска по-настоящему качественного продукта.
При этом никакой даты выхода и платформ авторы не объявили. Судя по всему, проект находится на очень ранней стадии разработки, поэтому не стоит ждать его выхода в ближайшее время.
Dragon's Dogma — ролевой экшен, вышедший в 2012 году на Xbox 360, PS3, а затем и на ПК. Проект выделяет система компаньонов-пешек с продвинутым искусственным интеллектом, а также зрелищная боевая система с возможностью карабкаться по телам крупных монстров.
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