Анонсировано продолжение ремейка Final Fantasy 7 — Rebirth

Square Enix на трансляции в честь 25-летия Final Fantasy 7 сделала немало важных анонсов, но наиболее ожидаемым стало продолжение ремейка. Вторая часть получила название «Перерождение» (Rebirth).
Издатель подтвердил, что в цикл войдут три полноценные игры: одна уже вышла, второй как раз станет Rebirth, а после нас ждёт грандиозный финал. Причём часть разработчиков уже трудится над третьей частью.
Final Fantasy 7: Rebirth выйдет в конце 2023 года только на PS5. Позже, скорее всего, она появится хотя бы на ПК.
Стоит отметить, что Final Fantasy 7 Remake, несмотря на название, совсем не ремейк. Разработчики не только пересмотрели и расширили часть сюжетных линий, но и пошли намного дальше. Фактически FF7R стала своеобразным продолжением в альтернативной реальности.
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