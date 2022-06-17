«Ты знаешь, что такое безумие?» Как может выглядеть ремейк Far Cry 3 на Unreal Engine 5

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают использовать Unreal Engine 5 на полную катушку. В этот раз авторы показали, как бы выглядела Far Cry 3, выйди она прямо сейчас на движке от Epic Games.

В своём ролике блогеры продемонстрировали все прелести новых технологий: реалистичную листву, безумное освещение и очень высокую детализацию объектов. Как и всегда, Unreal Engine 5 творит чудеса, позволяя по новому взглянуть на полюбившиеся нам проекты. В этом году оригинальной Far Cry 3 исполнится целых 10 лет, поэтому Ubisoft наверняка уже раздумывает над разработкой ремастера.

Ранее энтузиасты демонстрировали и другие потенциальные игры на Unreal Engine 5 — в том числе Dark Souls 4, Resident Evil 4 Remake и ремейк Silent Hill.