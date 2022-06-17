Разработчики мобильного хита RAID: Shadow Legends закрывают свой бизнес в России

Компания Plarium, создатель мобильных хитов RAID: Shadow Legends и Vikings: War of Clans, закрывает бизнес в России и вывезет часть сотрудников из страны. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказали два источника на рынке игровой индустрии.
Заявление на ликвидацию ООО «Плариум-Юг» было подано 14 июня. Российский офис находился в Краснодаре — на конец 2021 года в нём работали 476 сотрудников. Теперь у компании семь студий по всему миру: на Украине, в Израиле и США, в которых в сумме работает около 1,8 тысячи человек.
Советник директора Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников считает, что в текущей ситуации необходимо как можно быстрее перехватить ключевых специалистов, которые могут уехать за рубеж. По его мнению, корпорациям, окологосударственным фондам и организациям необходимо инвестировать в такой бизнес и заказывать продукты у разработчиков — тогда у освобождающихся специалистов появится работа.
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