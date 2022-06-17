Для Genshin Impact представили нового персонажа — Куки Синобу стихии Электро
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HoyoVerse анонсировала нового персонажа для Genshin Impact — Куки Синобу. Она — помощница главаря банды Аратаки, владеющая стихией Электро.
Куки Синобу отклонила множество предложений о работе из разных сфер. Но однажды она неожиданно вступила в банду Аратаки, которая известна своим бездельем.
Многие считают, что это пустая трата времени для такого талантливого человека, но Синобу очень довольна своим решением.
Возможно, именно в этой хаотичной и недисциплинированной уличной банде она наконец нашла ту жизнь, которую давно искала.
Судя по всему, Куки появится в игре со следующими обновлениями. Подробности стоит ожидать ближе к выходу апдейта 2.8, который состоится 13 июля. Ранее стало известно, что до выхода версии 3.3 авторы планируют добавить ещё восемь персонажей.
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